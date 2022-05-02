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Учёные узнали о новой опасности ожирения для мужчин

18:39
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Обнаружен негативный фактор заболевания

Китайские и американские учёные обнаружили ещё один негативный фактор ожирения. Оказывается, лишний вес ухудшает качество и ускоряет старение половых клеток у мужчин. Результаты исследований появились в журнале Developmental Cell.

Учёные выяснили, что нарушения в работе мужских половых клеток напрямую зависят от индекса массы тела у мужчин старшего возраста. Молодых это не касается.

Во время экспериментов были изучены молекулярные механизмы старения половых клеток и раскрыта их связь с хроническими болезнями, в том числе и с ожирением.

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