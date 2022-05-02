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В США признали антироссийские санкции бесполезными

19:39
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Запад сам загнал себя в ловушку

В США наступает прозрение в вопросе антироссийских санкций. Американское издание The Hill призналось, что Запад загнал себя в ловушку, придумывая новые и новые ограничения для России.
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Авторы статьи утверждают, что беспрецедентные санкции, введённые странами Запада, в том числе США, должны были уничтожить российскую экономику, но в реальности они наносят ущерб не только России, но и тем странам, которые их ввели.

"Запад фактически оказался в ловушке", - таков главный вывод статьи.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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