ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В районе острова Змеиный сбиты три беспилотника ВСУ

19:48
  • понедельник
  • 02 мая 2022

Это были турецкие "Байрактары"

Российскими средствами ПВО в районе острова Змеиный сбиты три беспилотника "Байрактар". Кроме того, за минувшие сутки над территорией Украины наши военные перехватили пять реактивных снарядов "Смерч", сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29

Также за минувший день были нанесены удары по 36 военным объектам на Украине. В частности, уничтожены пять пунктов управления, сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обломки военного беспилотника "Байрактар ТБ-2"
Обломки военного беспилотника "Байрактар ТБ-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.