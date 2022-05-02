В районе острова Змеиный сбиты три беспилотника ВСУ

Это были турецкие "Байрактары"

Российскими средствами ПВО в районе острова Змеиный сбиты три беспилотника "Байрактар". Кроме того, за минувшие сутки над территорией Украины наши военные перехватили пять реактивных снарядов "Смерч", сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувший день были нанесены удары по 36 военным объектам на Украине. В частности, уничтожены пять пунктов управления, сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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