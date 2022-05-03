Бастрыкин сообщил о работе над биологическим оружием на Украине

В этом замешаны США

Следственному комитету России удалось, кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине. Глава СК Александр Бастрыкин в интервью RT заявил о работе Министерства обороны США над биологическим оружием на территории Украины.

"Анализ полученных документов позволил чётко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков", - сказал он.

В программу разработки оружия были втянуты учреждения здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил Минобороны Украины.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что во время спецоперации были получены доказательства присутствия США на Украине в качестве разработчика военно-биологических программ. В секретных лабораториях работали с возбудителями чумы и сибирской язвы.

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