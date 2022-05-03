Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые российские банки

Решение могут принять 10 мая

Евросоюз хочет отключить от SWIFT ещё несколько российских банков. Это анонсировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Отключение планируется ввести в шестой пакет санкций против России. Его обсудят на заседании Совета ЕС по иностранным делам 10 мая, сообщает венесуэльский канал VPI.

"Будет больше российских банков, которые отключат от системы SWIFT. В энергетике мы также ищем меры, которые повлияют на импорт российской нефти", - заявил Боррель.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. В частности, ЕС утвердил отключение от SWIFT семи российских банков. Среди них были ВТБ и Промсвязьбанк.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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