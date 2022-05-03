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Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые российские банки

10:03
  • вторник
  • 03 мая 2022

Решение могут принять 10 мая

Евросоюз хочет отключить от SWIFT ещё несколько российских банков. Это анонсировал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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Отключение планируется ввести в шестой пакет санкций против России. Его обсудят на заседании Совета ЕС по иностранным делам 10 мая, сообщает венесуэльский канал VPI.

"Будет больше российских банков, которые отключат от системы SWIFT. В энергетике мы также ищем меры, которые повлияют на импорт российской нефти", - заявил Боррель.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. В частности, ЕС утвердил отключение от SWIFT семи российских банков. Среди них были ВТБ и Промсвязьбанк.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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