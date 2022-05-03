Сибирь и Урал охвачены лесными пожарами

Обстановка контролируется силами МЧС

Сразу в нескольких регионах России борются с природными пожарами. На территориях Хакассии, Красноярского края, Курганской и Амурской областей действует режим ЧС. Туда направлены дополнительные силы МЧС.

В Минусинском районе Красноярского края пламенем охвачены более 250 гектаров. Из-за угрозы распространения огня подготовлены автобусы для возможной эвакуации жителей. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать пал сухой травы.

Из 12 природных пожаров самая сложная обстановка в Минусинском районе, где горит трава и действует лесной пожар на площади 250 гектаров вблизи населённого пункта Знаменка. В селе Селиваниха открыт пункт временного размещения, сообщает "ТВ Центр".

В середине дня группировку сил увеличили вдвое, на помощь прилетел вертолёт Ми-8. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра до 30 метров в секунду. Чтобы обезопасить граждан, перекрыт участок федеральной трассы "Енисей". Все предпринятые меры дали результат - во второй половине дня распространение огня удалось прекратить.

В Хакассии лесной пожар подошёл вплотную к дачным участкам. Под Саяногорск направлены пожарные МЧС, но из-за горного рельефа добраться до очага смогли не сразу, задействовали пожарную насосную станцию.

На Урале обстановка с лесными пожарами сложная. С приходом жаркой погоды выписано почти 500 штрафов за поджог сухой травы, сотрудники пожарного надзора установили 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров.

А в южных регионах страны с 1 мая на круглосуточное дежурство заступили мобильные группы мотоциклистов-спасателей. Их основная задача - патрулирование и профилактика природных пожаров.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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