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Украинские военные обустроили огневую точку в психбольнице

10:38
  • вторник
  • 03 мая 2022

Националисты используют гражданские объекты для ведения огня

Минобороны продолжает фиксировать факты использования националистами социальных объектов в военных целях. В Харьковской области они обустроили опорный пункт в психиатрической больнице. В подвал согнали мирных жителей и удерживают их, прикрываясь, как живым щитом. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной России.
Опубликованы кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

В Днепре, Николаеве, Краматорске, Славянске огневые позиции радикалы обустраивают на территориях школ. ВСУ также продолжают обстреливать освобождённые территории. Накануне пострадал Первомайск, погиб мирный житель.

Тем временем пленные украинские солдаты сдаются в плен ежедневно десятками. ВСУ несут большие потери убитыми и ранеными, а общее моральное состояние националистов куда ниже среднего. Не помогают даже наркотики, которые по многочисленным свидетельствам личному составу дают под видом обезболивающих, сообщает "ТВ Центр".

Впрочем, невзирая на потери, ВСУ продолжают сопротивление. Не прекращаются удары по Чернобаевке со стороны Николаева, постоянно под огнём Рубежное. Тела украинских военных грузовиками вывозят из района Изюма, где ВСУ предпринимает попытки контратак. 

А на освобождённых территориях потихоньку налаживается мирная жизнь, во многих городах и посёлках Донбасса готовится наконец-то встречать как должно 9 мая. А в Мариуполе, по словам нового мэра города, будет установлен памятник знаменитой уже на всю Россию бабушке со знаменем Победы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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