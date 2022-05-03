В Харьковскую область доставлена ещё одна партия гумпомощи

Люди получили всё самое необходимое

Очередную партию гуманитарной помощи - более 40 тонн грузов - доставили наши военные жителям Харьковской области. Это - продукты питания, вода и лекарства. Колонну грузовиков для защиты от обстрелов сопровождали армейские вертолёты и бронемашины "Тигр".

Люди вышли на улицы, чтобы встретить конвой и помогли разгрузить фуры. В первую очередь продуктовые наборы получают семьи с детьми и пожилые люди.

Впервые в освобождённые населённые пункты приехали и врачи. Рядом с точками раздачи продуктов развернули приёмные пункты. Жители смогли проконсультироваться, получить экстренную помощь и медикаменты. Завезли лекарства и в местную больницу. Украинские радикалы несколько раз обстреливали здание, при том, что военных, даже раненных в нём нет.

В округе периодически слышна стрельба, некоторые жители решают покинуть опасные территории, несколько женщин обратились к нашим военным с просьбой эвакуировать их в Россию, сообщает "ТВ Центр".

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