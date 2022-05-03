Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных во время спецоперации

Они проявляют мужество и героизм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Сержант Степан Колесниченко в ходе освобождения населённого пункта от националистов, действуя в составе мотострелковой роты, обнаружил огневые позиции противника и вступил в бой. Под миномётным обстрелом Сержант Колесниченко получил ранение и контузию, но продолжал грамотно менять позиции и вести огонь до отступления националистов.

Подполковник Иван Афанасенко умело руководил поражением целей противника и обеспечил вывод подразделения из-под ответного огня. В результате профессиональных действий подполковника Афанасенко уничтожен склад с оружием и боеприпасами, две БМП и до 20 националистов.

Экипаж танка под руководством старшего лейтенанта Азата Хамитова в ожесточённом бою с противником уничтожил 10 боевых машин и более 70 националистов. Благодаря действиям старшего лейтенанта Хамитова вооружённое формирование радикалов около освобождённого населённого пункта было разгромлено, сообщает "ТВ Центр".

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