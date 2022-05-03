США продолжают накачивать Украину оружием

А российские военные продолжают его уничтожать

Вашингтон стремится свести кризис на Украине к стратегической неудаче России. Об этом накануне заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер. Она отметила, что речь при этом идёт не только о военной, но также об экономической и политической сферах. Для достижения такой цели, по мнению администрации Байдена, все средства хороши.

Вашингтон и его европейские партнёры продолжают накачивать Киев оружием и устраивать провокации для разжигания русофобии.

Посольство США возобновило работу во Львове. До этого инструкции подопечным украинцам раздавались из Польши. Смелости дипведомству, видимо, придал факт отправки Киеву очередной партии тяжелых вооружений. За милитаристский угар Киева пока что платит Европа навязанной ей санкционной войной с Москвой.

Очередной круглый стол в Брюсселе. Министры стран ЕС ломают копья, как же отказаться от российских углеводородов и не угробить окончательно экономику своих государств. Во Франции уже остановились половина атомных реакторов на АЭС, что провоцирует дефицит электроэнергии. В немецких супермаркетах с полок исчезают подсолнечное масло и мука. На всё остальное - стремительный рост цен, сообщает "ТВ Центр".

Тем временем поляки подзуживают Европу отказаться от нашего газа. Приводят в пример себя. Правда, умалчивают, что продолжают покупать всё тот же российский газ, но реверсом из Германии.

3 мая Еврокомиссия намерена обсудить очередной пакет санкций против России. В него планируют включить и частичное эмбарго на наши углеводороды. Отдельные рестрикции страны ЕС вводят, не дожидаясь коллективных решений. Против всего, что их бюрократам показалось русским. Так, например, в Швеции отменили концерт своей же местной группы. Просто потому, что они играют на балалайках. Причём, коллектив даже не спасло то, что выступление они планировали в поддержку Украины.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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