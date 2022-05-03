Минобороны показало работу Су-24м на предельно малых высотах

Съёмка велась с земли

Министерство обороны России впервые показало работу самолёта Су-24м на предельно малой высоте. На кадрах, снятых с земли, видно, как экипаж наносит удар по замаскированным укреплённым позициям украинских войск.

После выполнения бомбометания экипаж выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек. Это необходимо, чтобы обезопасить самолёт от возможного ракетного удара с земли.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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