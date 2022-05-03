В Одесской области уничтожен склад с иностранной техникой

В воздухе сбита украинская ракета "Точка-У"

Этой ночью ракетами "Оникс" были уничтожены ангары с иностранным вооружением под Одессой. На складах хранились турецкие беспилотники "Байрактар", а также ракеты и боеприпасами из США и европейских стран. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также этой ночью ракетные войска уничтожили командный пункт 81-й аэромобильной бригады в Харьковской области. Нашим военным удалось сбить в воздухе украинскую баллистическую ракету "Точка-У" и два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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