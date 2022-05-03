К патриотическому марафону "Zа Россию" присоединились Томск и Ульяновск

Там прошли концерты популярных исполнителей

В поддержку наших героев, которые самоотверженно борются с нацизмом в Донбассе, по всей стране проходит музыкально-патриотический марафон "Zа Россию". Акция охватила десятки городов.

Накануне эстафету принял Томск. Несмотря на не самую благоприятную погоду, концерт под открытым небом собрал тысячи людей. Многие приходили целыми семьями. На сцене выступили известные российские рок-группы. Кульминацией мероприятия стала символическая акция "Свет наших сердец".

К масштабному проекту присоединился и Ульяновск. В рамках марафона там выступили популярные эстрадные коллективы, в частности группа "Фабрика". Музыкально-патриотический марафон продлится до 5 мая, сообщает "ТВ Центр".

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