В Подмосковье сгорел склад с печатной продукцией

С огнём боролись более 100 человек

Крупный пожар произошёл минувшей ночью на складе в городском округе Богородский в Подмосковье. Огонь охватил площадь свыше 30 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелся ангар с печатной продукцией, произошло частичное обрушение. В тушении задействовали более ста человек и 37 единиц техники.

Пожару присвоили повышенный номер сложности. В настоящее время горение ликвидировано. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причины ЧП выясняются, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"