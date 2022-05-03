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В Подмосковье сгорел склад с печатной продукцией

13:18
  • вторник
  • 03 мая 2022

С огнём боролись более 100 человек

Крупный пожар произошёл минувшей ночью на складе в городском округе Богородский в Подмосковье. Огонь охватил площадь свыше 30 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелся ангар с печатной продукцией, произошло частичное обрушение. В тушении задействовали более ста человек и 37 единиц техники.

Пожару присвоили повышенный номер сложности. В настоящее время горение ликвидировано. Информации о жертвах и пострадавших нет. Причины ЧП выясняются, сообщает "ТВ Центр".

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