В Ростовской области родился кенгурёнок-альбинос

Это большая редкость

Кенгурёнок-альбинос родился в зоопарке Ростовской области. Долгое время он скрывался в родительской сумке, и о неожиданном пополнении сотрудники узнали не сразу. Проводить осмотр и давать имя необычному детёнышу пока не спешат.

Сотрудники зоопарка внимательно изучают видео с кенгурёнком. Рассматривают каждый крупный план, потому как приближаться к матери с ребёнком сейчас категорически нельзя. Так что ни рост, ни вес детеныша пока не измеряли. Детали, говорят - потом. Главное уже понятно: в Каменске случилась сенсация - родился кенгурёнок-альбинос, сообщает "ТВ Центр".

Случай уникальный: у кенгуру Беннета из примерно 100 тысяч особей только один рождается альбиносом. Правда, сначала беременность, а потом и появление сумчатого блондина на свет сотрудники зоопарка вообще проворонили.

А как увидеть, когда новорождённый размером с мизинец, питается исключительно молоком, и постоянно сидит в сумке - оправдывается персонал. И вот на днях альбинос впервые осмелился выйти из укрытия. Вышел он сильно подросшим и повзрослевшим: то голова, то ноги не помещаются. Хвост вообще постоянно торчит. Так зоологи и посчитали: кенгурёнку уже четыре месяца.

Папа Яша, мама Матильда. Сами не местные, переехали из Нижнего Новгорода. Пара молодая, и этот блондин у них первенец. Ветеринары сейчас активно консультируются с психологами: ведь в этой семье должен быть только здоровый климат.

Пока не вырастет - имя не получит. Потому что мальчик это или девочка - без осмотра никто не скажет. Вот и зовут его посетители просто - "бельчонок".

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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