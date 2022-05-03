Посол Украины в Германии обозвал Шольца "обиженной колбасой"

Дело может обернуться дипломатическим скандалом

Украинский дипломат оскорбил немецкого канцлера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал Олафа Шольца "обиженной колбасой". Канцлеру досталось за его отказ посетить Киев.

"Строить из себя обиженную печёночную колбасу - звучит не очень свойственно государственному деятелю", - заявил дипломат в интервью агентству DPA.

Посол добавил, что президент Украины Владимир Зеленский был бы рад принять Шольца в Киеве.

Эти заявления звучат особенно странно в свете того, что несколько дней назад украинские власти сами отказали другому немецкому руководителю - президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру - в приёме в Киеве. В офисе Зеленского посчитали, что Штайнмайер был в прошлом излишне мягок по отношению к России. Теперь украинский дипломат критикует и оскорбляет Олафа Шольца из-за того, что тот не планирует приезжать в Киев.

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