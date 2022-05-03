Минобороны опубликовало зрелищные кадры запуска ракет "Оникс"

Поражены цели на Украине

Вооруженные Силы России нанесли ракетный удар высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" с побережья Чёрного моря по объектам военной инфраструктуры Украины. Зрелищные кадры запуска ракет опубликовало Минобороны.

Ранее военное ведомство сообщило, что этой ночью ракетами "Оникс" были уничтожены ангары с американским, турецким и европейским вооружением под Одессой. На складах хранились беспилотники "Байрактар", а также ракеты и боеприпасы из США и ЕС.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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