Путин подписал указ об ответных мерах на санкции против России

Правительству дано важное поручение
Владимир Путин поручил правительству в 10-дневный срок определить перечень лиц, попавших под ответные санкции России. Президент подписал указ об специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.
Поручение дано правительству. Кабмину нужно определить лица, против которых будут введены санкции.
Также новый указ президента запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные российские санкции.
США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. В частности, ЕС утвердил отключение от SWIFT семи российских банков. Среди них были ВТБ и Промсвязьбанк.
От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"