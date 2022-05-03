Путин подписал указ об ответных мерах на санкции против России

Правительству дано важное поручение

Владимир Путин поручил правительству в 10-дневный срок определить перечень лиц, попавших под ответные санкции России. Президент подписал указ об специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств.

Поручение дано правительству. Кабмину нужно определить лица, против которых будут введены санкции.

Также новый указ президента запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные российские санкции.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. В частности, ЕС утвердил отключение от SWIFT семи российских банков. Среди них были ВТБ и Промсвязьбанк.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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