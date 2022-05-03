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Собянин рассказал о финальном этапе строительства БКЛ

16:23
  • вторник
  • 03 мая 2022

Завершается масштабная стройка

Самая масштабная стройка за всю историю метро в мире подходит к своему завершению, сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице в соцсети. 

Большая кольцевая линия будет достроена в этом году, а в начале следующего завершатся пуско-наладочные работы. Уже сейчас БКЛ пользуются более полумиллиона человек ежедневно. Ожидается, что поток пассажиров вырастет в два раза, сообщает "ТВ Центр".

О развитии столичного метро зашла речь во время эфира программы "Наш город. Диалог с мэром" 27 апреля. Тысячи москвичей регулярно пользуются первыми двумя диаметрами наземного метро. Третий и четвертый планируют запустить уже в следующем году.

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