Следователи в Ногинске выяснили причину падения двух детей с 6 этажа

Они остались живы

История, которая едва не обернулась трагедией. В подмосковном Ногинске двое детей выпали из окна шестого этажа. Они чудом остались живы благодаря неравнодушным прохожим и стечению обстоятельств.

Прохожие в бессилии кричат и плачут. При виде такого сложно сохранять спокойствие. Стоя на карнизе шестого этажа, ребёнок старается держаться, цепляясь за оконную раму. Но руки устают, пальцы разжимаются, мальчик срывается вниз.

Прохожие и соседи, которые оказались рядом, пытались перехватить ребёнка в полёте. Но это доли секунды. Не успели. Один из мужчин взял ребёнка на руки. Мальчик был в сознании, пока прибежавшие на крики соседи осматривали ребёнка, в окне появился ещё один. Младше.

Взрослых дома, судя по всему, не было. Пока хватало сил, ребёнок держался руками за окно, и сорвался. В полёте ударился о кондиционер. Внизу его смогли поймать, сообщает "ТВ Центр".

Всё это происходило с интервалом в три минуты. Дети получили ссадины и ушибы, но были живы. "По данным следствия, семья, в которой воспитываются мальчики, благополучная и на учётах не состоит. Мать в тот момент находилась на работе. Отец оставил детей буквально на 10 минут, выйдя в магазин", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

Два брата - погодки: младшему - два, старшему- три. Как рассказали знакомые семьи, когда папа вышел, дети начали играть. Включили конфорки на плите, а затем открыли окно. Так или иначе, обоих детей спасло чудо. Песок и вскопанная земля смягчили удар. Всех участников и очевидцев этих драматических событий отпаивали валокордином в соседней аптеке.

По печальной статистике, чаще всего дети выпадают из окон в благополучных семьях. За три дня майских праздников - три случая в Подмосковье. Один - с трагическим исходом.

По словам главного врача больницы, в которой сейчас наблюдаются два брата из Ногинска, жизни детей ничто не угрожает.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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