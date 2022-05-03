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Засевшие на "Азовстали" националисты вышли на боевые позиции

15:03
  • вторник
  • 03 мая 2022

По ним открыли огонь

Засевшие на заводе "Азовсталь" националисты вышли на огневые позиции. По ним открыли огонь подразделения российских войск и Народной милиции ДНР.
С территории "Азовстали" эвакуировали более 100 человек

Боевики использовали режим тишины на "Азовстали" для перегруппировки, сообщил журналистам представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев. Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода.

Режим прекращения огня объявлялся для того, чтобы эвакуировать мирных граждан с территории "Азовстали".

За последние три дня с территории "Азовстали" и близлежащих домов в Мариуполе выведены 126 человек. Гуманитарная операция проводилась по инициативе президента Владимира Путина.

Всех, кто решил уехать на Украину, передали представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста. Под охраной российских военных колонна с беженцами 2 мая направилась в сторону Запорожья.

Единственным центром сопротивления националистов в Мариуполе остаётся промзона завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Не исключается, что на заводе есть и мирные жители. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

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