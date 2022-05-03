В Москве стартовала акция "Парад у дома ветерана"

Она стала традиционной

В Москве стартовала всероссийская юнармейская акция "Парад у дома ветерана". Её проводят уже не первый год.

Как всегда, активисты подготовили творческие номера, чтобы поздравить участников Великой Отечественной войны с главным в их жизни праздником – Днём Победы.

Ежегодно юнармейцы навещают фронтовиков, читают им стихи, исполняют песни военных лет, проходят торжественным маршем под окнами героев и дарят им цветы.

В этом году юнармейцы примут участие в Параде на Красной площади. Колонну возглавит лидер движения Никита Нагорный, сообщили в Министерстве обороны России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"