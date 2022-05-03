ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовала акция "Парад у дома ветерана"

16:48
  • вторник
  • 03 мая 2022

Она стала традиционной

В Москве стартовала всероссийская юнармейская акция "Парад у дома ветерана". Её проводят уже не первый год.

Как всегда, активисты подготовили творческие номера, чтобы поздравить участников Великой Отечественной войны с главным в их жизни праздником – Днём Победы.

Ежегодно юнармейцы навещают фронтовиков, читают им стихи, исполняют песни военных лет, проходят торжественным маршем под окнами героев и дарят им цветы.

В этом году юнармейцы примут участие в Параде на Красной площади. Колонну возглавит лидер движения Никита Нагорный, сообщили в Министерстве обороны России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Акция "Парад у дома ветерана"
Акция "Парад у дома ветерана"
Акция "Парад у дома ветерана"
Акция "Парад у дома ветерана"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.