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Путин и Макрон более двух часов разговаривали по телефону

15:52
  • вторник
  • 03 мая 2022

Об этом сообщает телеканал BFMTV

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. По данным телеканала BFMTV, президенты России и Франции общались 2 часа 10 минут. Пресс-служба Кремля пока не давала комментариев относительно разговора двух лидеров, но за несколько часов до беседы Дмитрий Песков подтвердил, что она запланирована на 3 мая.
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Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация с целью обвинить российских военных в гибели мирных жителей.

С начала специальной операции Эммануэль Макрон чаще других мировых лидеров звонил российскому лидеру. Основной темой разговоров была ситуация на Украине.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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