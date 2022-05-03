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В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Макроном

17:14
  • вторник
  • 03 мая 2022

Речь шла о ситуации на Украине

Владимир Путин рассказал Эммануэлю Макрону об освобождении Мариуполя и эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Макрон более двух часов разговаривали по телефону

Президенты России и Франции продолжили обмен мнениями по ситуации на Украине. Владимир Путин обратил внимание своего собеседника на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков. Глава России изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом, несмотря на его неготовность.

Ранее телеканала BFMTV сообщал, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон более двух часов общались по телефону. С начала специальной операции президент Франции чаще других мировых лидеров звонил Путину.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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