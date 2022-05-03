В Приднестровье хотели взорвать телецентр с помощью беспилотника

Его удалось перехватить

В Приднестровье предотвратили теракт на радиотелецентре "Маяк". Спецслужбам удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой.

Как сообщили в МВД республики, дрон был запущен с территории Украины. Это был аппарат с двумя килограммами пластида и пятилитровой ёмкостью с зажигательной смесью. Взрывное устройство должно было быть приведено в действие при помощи радиосигнала.

26 апреля на территории радиотелецентра "Маяк" взрывами были повреждены две мощные антенны. 25 апреля было обстреляно из гранатомётов Министерство госбезопасности Приднестровья.

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