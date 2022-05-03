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Участок между "Дубровкой" и "Волжской" откроют досрочно 4 мая

18:43
  • вторник
  • 03 мая 2022

Он закрыт из-за строительства БКЛ

Участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена между станциями "Дубровка" и "Волжская" откроется досрочно 4 мая.  Об этом в своём Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что перегон "Дубровка" - "Волжская" был закрыт на время строительства пересадки на станцию Большой кольцевой линии "Печатники".

Ранее московские власти сообщали, что с 30 апреля по 9 мая поезда не будут ходить на участке "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. Этот участок уже временно закрывали в прошлом году для прокладки тоннеля БКЛ.

На время закрытия были запущены бесплатные автобусы и изменена схема движения транспорта в районах, прилегающих к закрытым станциям.

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