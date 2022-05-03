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На пожаре в девятиэтажке в Мытищах погибли люди

18:22
  • вторник
  • 03 мая 2022

15 человек отравились угарным газом

Три человека погибли, 15 отравились угарным газом при пожаре в Мытищах. Загорелась квартира в 9-этажном жилом доме.
В Подмосковье сгорел склад с печатной продукцией

Огонь и дым быстро распространялись по стояку. Два человека отравились продуктами горения в лифте и погибли. Ещё один житель погиб, выпрыгнув из окна.

Один человек находится в тяжёлом состоянии, 14 жителей девятиэтажки отравились угарным газом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание медпомощи жильцам. Ситуация взята под контроль главой области, сообщили в пресс-службе подмосковного правительства. Жильцов дома эвакуировали и оказали им психологическую поддержку.

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