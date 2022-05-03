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Джо Байден назвал себя сенатором от штата Делавэр

19:29
  • вторник
  • 03 мая 2022

Президент снова оконфузился

Джо Байден снова оконфузился на публике. 79-летний президент США назвал себя сенатором от штата Делавэр.
В США призвали отстранить от власти невменяемого Байдена

Глава государства оговорился во время очередного выступления в Белом доме, посвященном окончанию священного для мусульман месяца Рамадан пишет New York Post.

Байден был сенатором от штата Делавэр с 1973 по 2009 годы.

Недавно глава Белого дома приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом.

Байден не раз путался в названиях государств мира, фамилиях известных политиков и действующих президентов. Некоторые врачи считают, что он не может находиться на таком ответственном посту.

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