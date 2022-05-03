На Украине уничтожена американская радиолокационная станция

Об этом сообщили в Минобороны

Российские военные уничтожили на Украине станцию радиолокационного контроля производства США. Об этом сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также сегодня силами ПВО была ликвидирована украинская ракета "Точка-У" и перехвачены девять снарядов системы "Смерч". Российская авиация 3 мая нанесла удары по 39 военным объектам Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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