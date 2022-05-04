Шесть человек погибли в ДТП в Ростовской области

Авария произошла накануне

Серьёзное ДТП произошло в Ростовской области, в результате которого, по данным регионального ГИБДД, погибли 6 человек, среди них - трое детей.

Авария произошла минувшей ночью в Красносулинском районе. Автомобиль "ВАЗ", двигаясь из Москвы, по невыясненным причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с минивеном "Мерседес", в салоне которого находились пять человек.

Все, кто был в легковушке, включая водителя, погибли на месте. Травмы получили четверо пассажиров иномарки. На месте работают полицейские - они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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