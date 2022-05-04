В 17 российских регионах борются с лесными пожарами

В Курганской области введён режим ЧС

Борьба с лесными пожарами ведётся в 17 российских регионах - на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири и Поволжье. Большинство из них возникли по вине человека из-за сжигания сухой травы.

Наиболее сложная ситуация в Курганской области. В шести районах введён режим ЧС. К борьбе с огнём привлечены более тысячи человек и около 200 единиц техники. Их работу серьёзно осложняет сильный ветер.

В Хакасии огонь вплотную подошёл к населённому пункту Бирикчуль, в котором проживают более двух тысяч человек. С помощью бульдозера там обустраивают минерализованные полосы, задействован самолёт Бе-200.

Продолжаются работы в Минусинском районе Красноярского края, где в начале недели возник пожар и быстро распространился на площади более 200 гектаров. Сейчас ситуация стабилизируется.

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