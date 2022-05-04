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Минобороны Белоруссии начало внезапную проверку сил реагирования

08:21
  • среда
  • 04 мая 2022

Жителей предупредили о затруднениях дорожного движения

Минобороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки сил реагирования. В пресс-службе ведомства предупредили, что планируется перемещение большого количества военной техники, так что движение по дорогам общего пользования будет затруднено.

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"В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении пресс-службы.

Цель проверки, как подчеркивают в военном ведомстве - оценка готовности личного состава к действиям во время возможных кризисных ситуаций. Состав сил будет в процессе проверки поэтапно наращиваться, проверят их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе, передает ТАСС.

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