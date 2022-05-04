WSJ: Европа решила отказаться от импорта нефти из России за полгода

Для утверждения санкций требуется единогласное решение всех членов ЕС

Европейские власти решили ускорить отказ от поставок российской нефти и ввести эмбарго с полным прекращением импорта нефтепродуктов из России в течение шести месяцев. Об этом рассказали чиновники, знакомые с ходом обсуждения нового пакета антироссийских санкций, который готовит Евросоюза.

По сведениям The Wall Street Journal, 4 мая представители 27 стран ЕС планируют обсудить эту инициативу, а принять окончательное решение они могут уже на этой неделе.

Центральным элементом шестого пакета рестрикций является предложение о том, чтобы страны-члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение полугода и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу 2022 года.

При этом Венгрия и Словакия могут получить 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Источники утверждают, что на аналогичные льготы претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария.

Чтобы шестой пакет санкций ЕС против России был утвержден, необходимо единогласное решение всех членов Евросоюза.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Евросоюз прекратит импорт российского угля этим летом, а до конца 2022 года откажется и от российской нефти.

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