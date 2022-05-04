В Нигерии заявили о намерении России инвестировать в газопровод в Африке

Предполагается, что трубопровод соединит Нигерию со странами Европы

Представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы. Об этом в среду, 4 мая, рассказал министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва.

По словам Сильвы, в его офис с визитом приезжали представители России, обсуждалось возможное строительство газопровода, который транспортировал бы добываемый в Нигерии газ "через множество африканских стран до самого края континента".

Таким образом, Нигерия получила бы доступ на европейский рынок, отметил нигерийский министр, сообщает Reuters.

Сильва также отметил, что наряду с представителями России "есть много других людей, которые также хотят финансировать проект". Официальные комментарии со стороны российских лиц по этому вопросу не поступали.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что готовится саммит Россия — Африка. Это будет уже вторая подобная встреча. Первая состоялась в 2019 году в Сочи. Лавров не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться в ходе саммита.

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