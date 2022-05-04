Зеленский потребовал от России репараций

По мнению украинского лидера, Москва должна участвовать в восстановлении Украины

Россия должна выплатить Украине репарации и принять участие в восстановлении украинской территории после российской спецоперации. Такое мнение во вторник, 3 мая, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский также заявил, что поскольку Украина "борется за всю Европу", европейские государства "должны понять это и помочь в восстановлении" украинской территории.

По мнению президента Украины, Европа должны оказать содействие в восстановлении украинской промышленности, "а также, конечно, прийти на наш рынок", сообщает The Wall Street Journal.

Власти Украины ранее объявили о решении национализировать всю собственность Российской Федерации, находящуюся на территории и под юрисдикцией Украины. Как заявили в Киеве, средства за российскую собственность будут использованы, чтобы компенсировать часть убытков, которые наносит спецоперация России по защите республик Донбасса.

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