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Москвичей предупредили о вероятности мокрого снега

09:16
  • среда
  • 04 мая 2022

Его принесет холодный атмосферный фронт

В столичном регионе в среду, 4 мая, ожидаются осадки в виде дождей, а в некоторых районах региона возможен мокрый снег. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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По словам метеоролога, при прохождении холодного атмосферного фронта прогнозируется ждет облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах не исключается даже мокрый снег.

3 мая в столице был зафиксирован самый теплый день с начала 2022 года, когда воздух в Москве прогрелся до плюс 18,1 градуса. После него ожидается снижение температуры на 10 градусов.

Волосюк уточнила, что максимальная температура в Москве окажется в пределах плюс 8-10 градусов, в столичном регионе — плюс 10-12 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики рассказали, что похолодание в московский регион принесут воздушные массы, поступающие с севера. Погода благодаря антициклону будет солнечная, осадков не ожидается, так что можно и загорать.

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