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Сеул сообщил о запуске баллистической ракеты Пхеньяном

08:43
  • среда
  • 04 мая 2022

Это 14 пуск, произведенный КНДР с начала года

Северная Корея запустила баллистическую ракету. Об этом заявили в комитете начальников штабов Южной Кореи. Военные предполагают, что запуск произведен из района аэродрома Сунан вблизи Пхеньяна.

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Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных, ракету запустили примерно в 12:03 по местному времени (в Москве это 6 часов утра). Южнокорейские эксперты считают, что это была межконтинентальная баллистическая ракета или баллистическая ракета средней дальности.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в начале апреля призвал военное командование страны быть готовым "превентивно сдерживать ядерную угрозу потенциального противника". 16 апреля Пхеньян провел испытания нового тактического вооружения. Нынешний пуск ракеты Северной Кореей стал 14-м с начала года, передает ТАСС.

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