Гендиректор курорта "Красная Поляна" погиб в горах Сочи

37-летний руководитель сорвался с одной из туристических троп

Генеральный директор курорта "Красная поляна" Андрей Круковский погиб в горах Сочи. Трагедия произошла 1 мая, 37-летний руководитель сорвался с одной из туристических троп.

"Трагедия произошла на тропе к Ачипсинской крепости, в результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщила пресс-служба курорта.

В сообщении, которое приводит "Интерфакс", отмечается, что Круковский увлекался горнолыжным спортом и горными походами. К своим 37 годам талантливый руководитель превратил Красную Поляну в курорт мирового уровня, он заслуженно считался одним из лучших топ-менеджеров России.

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