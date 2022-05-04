Politico: ЕС хочет отключить от SWIFT Россельхозбанк и МКБ

Глава евродипломатии подтвердил такое намерение, не называя конкретные банки

Еврокомиссия намерена предложить отключение российских банков МКБ и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT. Об этом рассказали европейские дипломаты, знакомые с ходом обсуждения.

По словам источников Politico, представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе.

Предполагается, что новый пакет санкций затронет Сбербанк, в отношении которого уже вводились рестрикции. Содержание новых ограничительных мер не раскрывается.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз хочет отключить от SWIFT еще несколько российских банков. Отключение планируется ввести в шестой пакет санкций против России. Конкретные банки Боррель при этом не называл.

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