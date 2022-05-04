Мариуполь постепенно возвращается к мирной жизни

Идёт восстановление инфраструктуры

Российские военные нанесли ракетные удары по железнодорожным станциям, через которые на Украину поставляли западное вооружение и боеприпасы. Об этом сегодня сообщили в нашем Минобороны. Уничтожены 6 тяговых электроподстанций. В том числе во Львове. Авиация ВКС за ночь поразила 40 военных объектов. Артиллерия ликвидировало более 300 бойцов ВСУ. В освобождённых от националистов районах идёт восстановление инфраструктуры. К мирной жизни постепенно возвращается Мариуполь.

Директор мариупольского роддома №2 Светлана Бунакова внимательно осматривает новейшее оборудование. Эндоскопы, аппараты УЗИ и ИВЛ привезли сюда из четвертой горбольницы. Военнослужащие народной милиции ДНР спасали все это из буквально рушащегося здания, под обстрелами ВСУ.

Мариупольский роддом - практически единственное уцелевшее медучреждение города. В ближайшее время здесь будут принимать пациентов разных профилей. ВСУ оборудовали в больницах свои позиции. Все разграбили и разрушили. Занимать гражданские объекты и прикрываться мирными жителями как живым щитом - обычная тактика нацистов. Пленные украинские военнослужащие подтверждают такие факты на каждом допросе.

Как сообщили в национальном центре управления обороной России, по имеющимся данным, националисты проводят настоящие чистки среди собственных сограждан:

"В Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись".

Село Новоселовка народная милиция ДНР освободила буквально накануне. Бои были ожесточенные, а одним из центров сопротивления националистов стала местная школа. Практически каждое окно - оборудованная огневая точка, склад боеприпасов и даже спальные помещения.

В Луганской народной республике бои сейчас идут за город Попасная. Многие кварталы уже под контролем народной милиции. Идет зачистка. Огневую поддержку подразделениям ЛНР и ДНР оказывает российская артиллерия. Минобороны распространило видеокадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Малка".

Корректировку огня и объективный контроль осуществляют с помощью беспилотников. Подтверждено уничтожение позиции самоходных установок "Пион" и батареи гаубицы Д-30.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования были уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций на западе Украины, в том числе во Львове. Через эти станции Киеву поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и европейских стран.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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