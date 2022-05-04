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Минобороны назвало новых героев спецоперации

11:48
  • среда
  • 04 мая 2022

Они самоотверженно выполняют свой воинский долг, проявляя профессионализм и отвагу

О героях спецоперации по защите Донбасса рассказали в нашем Минобороны. Александр Степанов успешно выполнил инженерную разведку маршрута следования колонны обеспечения. Уничтожены 8 фугасов и десяток замаскированных мин, встроенных в дорожное полотно. Кроме того, Степанов вместе с подчиненными эвакуировал раненых из-под огня противника.
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Младший сержант Антон Михайлов обнаружил группу боевиков, которые готовили диверсию против российских подразделений. Доложив о засаде, вступил в бой с радикалами, был ранен, но продолжил сражаться до полного уничтожения националистов, сообщает "ТВ Центр".

Подполковник Евгений Капустин грамотно организовал оборону вверенного ему района, что позволило без потерь отразить многочисленные атаки противника. Кроме того, благодаря действиям офицера удалось получить ценные разведданные.

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