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Марафон "Zа Россию" пришел в новые города

11:50
  • среда
  • 04 мая 2022

Концерт прошел в Нижнем Тагиле

Героям спецоперации посвящен музыкально-патриотический марафон "Zа Россию", который охватил уже три десятка городов страны.

Накануне эстафету подхватил Нижний Тагил. Трехчасовой концерт на главной площади города собрал тысячи людей. Многие пришли с российскими флагами или в одежде в цветах триколора. Перед зрителями выступили известные рок-группы и исполнители. Звучали слова поддержки в адрес тех, кто сейчас сражается в Донбассе.

Нашим бойцам было посвящено и мероприятие в Иванове. В центре культуры и отдыха популярные песни спели звезды эстрады, со сцены стихи на военную тематику читали поэты. Следующим и финальным пунктом масштабного марафона 5 мая станет Самара.

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