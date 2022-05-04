Антироссийские санкции ударили по основным секторам экономики Европы

Жители Запада беднеют

Поэтапный отказ от импорта нефти, санкции против военных и банков. Еврокомиссия сегодня внесла на рассмотрение стран ЕС шестой пакет антироссийских мер. Среди них и ограничение свободы слова. Государства, называющие себя демократическими, планируют запретить трансляцию ещё нескольких телеканалов. Агрессивная риторика вновь звучит из США. Правда, попытки навредить России наносят удар по экономике самих западных государств. А поставки наших энергоносителей на мировой рынок только растут.

Посещение завода по производству "Джавелинов" явно задумывалось политтехнологами Белого дома как неплохая возможность в который раз продемонстрировать единение Вашингтона и Киева. По началу всё шло по плану: выступая перед сотрудниками, Джо Байден трогательно подчеркнул: связь между двумя странами настолько крепкая, что на Украине даже новорождённых детей стали называть в честь американского противотанкового ракетного комплекса. Впрочем, уже в середине речи президент сначала вообще забыл, кого поддерживают Соединённые Штаты.

Затем президент анонсировал очередной финансовый транш для Украины. Правда, озвучил сумму в десять раз превышающую заявленные ранее 33 миллиарда долларов.

И всё больше американцев задаются вопросом: а когда правительство начнёт помогать им самим. По данным соцопросов, лишь 38% населения США одобряют экономический курс Байдена. Американское печатное издание The Hill выходит с заголовками, что граждане беднеют из-за действий администрации нынешнего президента. Беспокоит, в первую очередь, инфляция, которую Байден и его команда не могут взять под контроль. Страна переживает серьёзный торговый дисбаланс. Импорт вырос почти на 18%. Экспорт при этом существенно сократился.

Похожая ситуация и в Европе. Антироссийские санкции ударили сразу по нескольким основным секторам экономики. Но европолитики продолжают упорно придумывать способы, а как ещё сильнее наказать Россию, чтобы потом страдать самим. Шестой пакет санкций уже представлен дипломатам ЕС. В Венгрии уже заявили: если в списке будут штрафные меры в отношении российских энергоносителей, Будапешт однозначно наложит на них вето. А для утверждения санкций требуется единогласное "да" от всех участниц альянса.

Венгрия, сильно зависящая от российской нефти, неоднократно заявляла, что не подпишется под санкциями, касающимися энергетики. Словакия также входит в число стран ЕС, наиболее зависимых от российского ископаемого топлива. По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, Комиссия может предложить этим двум странам "исключение или же длительный переходный период".

За свои бунтарские действия против коллективного Запада венгерский премьер Виктор Орбан уже попал на карандаш к украинским националистам. Впрочем, вслед за Будапештом и Братиславой исключения на поставки нефти хотят попросить Болгария и Чехия.

Возрастает и обеспокоенность на счёт должного обеспечения газом. Италия с начала мая, на всякий случай, нарастила поставки из России голубого топлива. Германия, напротив, заявляет: от российских ресурсов откажутся гораздо раньше, чем планировалось. Мнение у народа там не спрашивают. До собственного правительства пытается достучаться немецкий промышленный сектор. По прогнозам аналитиков, существенно подорожает производство одного из любимых алкогольных напитков в стране. Для потребителей цена на пиво вырастет на треть.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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