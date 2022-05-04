Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Артёма Мартыновского

У мальчика тяжёлое онкологическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Герой нашего сюжета - 15-летний Артём Мартыновский - очень спортивный и творческий мальчик. У него тяжёлое онкологическое заболевание - острый лимфобластный лейкоз. Артём перенёс тяжёлый курс химиотерапии, и болезнь может вернуться в любой момент. Чтобы её победить, ребёнку необходима трансплантация костного мозга, а стоит она более двух миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Артёма. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

15-летний Артем еще недавно был самым обычным подростком: ходил в школу, мечтал стать военным. Занимался боксом, чтобы точно взяли в армию. Все планы перечеркнула смертельная болезнь. Именно на тренировках она впервые и заявила о себе.

"Я приходил и уже к началу уставал. Хотя обычно я уставал ближе к концу тренировки", - рассказал Артём Мартыновский.

Обычное обследование ничего не показало, и после углубленного анализа, который сдали просто так, на всякий случай, диагноз прозвучал как гром среди ясного неба. Острый лимфобластный лейкоз: рак крови.

"Для меня это был шок. Это было что-то такое, что мир перевернулся вокруг меня моментально. Я жила будущим. А это получилось - все рухнуло. Все наши планы...", - говорит мама Артема Гульшат Газизиянова.

Артем перенес тяжелый курс химиотерапии. Удалось добиться ремиссии. Но врачи говорят: по опыту борьбы с такими заболеваниями - это не финал, болезнь в любой момент может вернуться. Чтобы окончательно выздороветь, Артему необходима трансплантация костного мозга. В российском регистре подходящего донора нет, поиск в международном стоит очень дорого — 2 миллиона 145 тысяч 263 рубля. У родителей Артема положение просто катастрофическое. Отец не может работать - несколько лет назад получил тяжелую инвалидность: живет на гемодиализе. Мать ухаживает за обоими. Единственный выход для семьи - обратиться к неравнодушным людям.

Артем очень старается выздороветь - соблюдает все рекомендации врачей, составил себе расписание приема лекарств, чтобы ничего не пропустить. Но иногда он грустит. Устал бояться умереть.

"Я объясняла ему, что надо пройти этот путь. Он нелегкий. Но мы обязательно дойдём, мы вылечимся", - говорит мама Артема.

В больнице ему уже ничем не могут помочь - только наблюдать за состоянием и ставить капельницы. Артём все дни проводит дома. Ему остаётся только ждать, пока найдётся донор. За время лечения молодой человек осознал свое истинное призвание. Он должен быть не военным. А художником. Или скульптором

У Артёма очень хорошие шансы на выздоровление, говорят врачи. У него сильный спортивный организм и желание жить. Родители во всем поддерживают сына. И верят: в нашей стране очень много добрых людей. Их не оставят наедине с такой бедой.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Болезнь может вернуться в любой момент. Артёму очень нужна трансплантация костного мозга. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артёма Мартыновского, программа 1405

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"