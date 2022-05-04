Более 6 миллионов пациентов с коронавирусом скончались

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 514,9 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом в мире приводит американский институт Джонса Хопкинса.

По информации, собранной экспертами к утру 4 мая, в мире с начала пандемии зафиксировано 514 918 830 случаев заболевания COVID-19. Скончались за это время 6 240 928 пациентов с коронавирусом.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в США – 81 506 075. На втором месте Индия, там заболели 43 088 429 человек. В Бразилии за время пандемии подтверждено 30 482 429 случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт университета.

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