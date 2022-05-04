ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 514,9 миллиона

09:20
  • среда
  • 04 мая 2022

Более 6 миллионов пациентов с коронавирусом скончались

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 514,9 миллиона. Последние данные по ситуации с коронавирусом в мире приводит американский институт Джонса Хопкинса.

Мурашко предупредил о подъёме заболеваемости коронавирусом
Вакцина от коронавируса для подростков доступна во всех регионах России

По информации, собранной экспертами к утру 4 мая, в мире с начала пандемии зафиксировано 514 918 830 случаев заболевания COVID-19. Скончались за это время 6 240 928 пациентов с коронавирусом.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в США – 81 506 075. На втором месте Индия, там заболели 43 088 429 человек. В Бразилии за время пандемии подтверждено 30 482 429 случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.