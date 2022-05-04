Австралия ввела новые антироссийские санкции

Канберра расширила списки персональных рестрикций

Правительство Австралии ввело целевые экономические санкции в отношении 110 граждан России, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в среду, 3 мая, рассказали в австралийском министерстве иностранных дел.

В расширенные санкционные списки попали 34 высокопоставленных министра ДНР и ЛНР. Канберра обвиняет их в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, "установив государственную власть над ее территориями без разрешения украинского правительства".

Наряду с этим рестрикции введены в отношении 76 депутатов Госдумы, проголосовавших за резолюцию, призывающую президента России [Владимира] Путина признать ЛНР и ДНР независимыми государствами.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев был дополнительно внесен в санкционный список "за пропаганду и распространение дезинформации" о необходимости компенсации западными странами ущерба, причиненного санкциями экономике России, сообщает ТАСС.

14 апреля правительство Австралии ввело экономические санкции в отношении 14 российских юридических лиц. Рестрикции, в частности, были введены в отношении топливно-энергетических компаний "Газпром", "Газпром нефть" и "Транснефть", российского производителя автомобилей и двигателей "Камаз", группы алмазодобывающих компаний "Алроса".

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