Умер первый президент Белоруссии Шушкевич

Политику было 87 лет

Умер первый президент независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Об этом сообщила журналистам жена покойного Ирина. Шушкевичу было 87 лет.

В конце апреля сообщалось, что политик попал в реанимацию с коронавирусом. Позже его выписали, он находился дома, по минимуму контактируя с людьми.

С 1991 по 1994 годы Шушкевич занимал пост председателя Верховного Совета Белоруссии. Он был участником встречи в Беловежской пуще с президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком. Шушкевич подписывал Беловежские соглашения, которые констатировали распад СССР, передает "Интерфакс".

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