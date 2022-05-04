ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умер первый президент Белоруссии Шушкевич

09:39
  • среда
  • 04 мая 2022

Политику было 87 лет

Умер первый президент независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Об этом сообщила журналистам жена покойного Ирина. Шушкевичу было 87 лет.

Слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии раскритиковали
Белоруссия запретила въезд автомобилей с номерами Евросоюза

В конце апреля сообщалось, что политик попал в реанимацию с коронавирусом. Позже его выписали, он находился дома, по минимуму контактируя с людьми.

С 1991 по 1994 годы Шушкевич занимал пост председателя Верховного Совета Белоруссии. Он был участником встречи в Беловежской пуще с президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком. Шушкевич подписывал Беловежские соглашения, которые констатировали распад СССР, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Политик Станислав Шушкевич
Политик Станислав Шушкевич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.