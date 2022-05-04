Еврокомиссия раскрыла содержание нового пакета санкций против России

Новый комплекс рестрикций станет уже шестым

Евросоюз планирует запретить импорт всей российской нефти — как сырой, так и очищенной. Об этом в среду, 4 мая, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Официально новый, шестой, пакет антироссийских рестрикций будет представлен позднее 4 мая, уточнила фон дер Ляйен.

В числе новых ограничительных мер будут санкции против Сбербанка и ряда других российских крупных банков — их отключат от SWIFT, чтобы "закрепить изоляцию российского финансового сектора от глобальной системы".

Кроме того, ЕК собирается предложить рестрикции в отношении высокопоставленных российских военных, в том числе тех, кто "руководил операцией в Мариуполе" и "совершил военные преступления".

Глава Еврокомиссии также рассказала, что Брюссель намерен запретить трансляцию в Европе ряда российских телеканалов. Речь идет о "трех крупных российских вещателей", названия которых фон дер Ляйен не привела, сообщает Reuters.

Ранее источники рассказали, что в рамках шестого пакета санкций ЕС намерен ввести эмбарго с полным прекращением импорта нефтепродуктов из России в течение шести месяцев. При этом Венгрия и Словакия могут получить 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта.

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