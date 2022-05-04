ЕС предложил ввести санкции против патриарха Кирилла

Инициатива входит в шестой пакет санкций

Евросоюз предложил ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об этом пишет агентство AFP. Предложение входит в шестой пакет санкций против России. Причины такого решения не раскрываются.

В апреле Литва направила в ЕС предложение внести российского патриарха в санкционный список. По мнению представителей МИД страны, Кирилл "занимается не пастырской работой, а губит души".

На фоне спецоперации на Украине была отменена встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска в Иерусалиме. Она должна была состояться в июне этого года. Встреча представителей церкви в такое непростое время "может привести к большой путанице", сообщили в Ватикане.

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