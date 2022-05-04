Курс доллара опускался ниже 69 рублей

Это минимум почти за два года

На открытии торгов на Московской бирже в среду, 4 мая, доллар резко терял позиции, впервые с июня 2020 года опустившись ниже 69 рублей — до 68,63 рубля.

Согласно данным на официальном сайте торговой площадки, рубль укреплялся и по отношению к евро. За единицу европейской валюты предлагалось 72 рубля.

Затем иностранные валюты несколько восстановили позиции по отношению к рублю. По состоянию на 10:09 мск доллар торговался по 69,0525 рубля (-1,9075 рубля), евро — по 72,625 рубля (-2,125 рубля).

25 апреля в ходе биржевых торгов был зафиксирован минимальный курс евро к рублю с июня 2020 года — 77,08 рубля.

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